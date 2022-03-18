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18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM'de bu hafta neler var?
BİM 18 Mart indirimleri başladı. Her Cuma günleri kampanyalı ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, bu hafta birbirinden farklı ürünleri müşterilerinin beğenisine sundu. 8 farklı kategoride çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 18 Mart aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 18 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...