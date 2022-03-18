18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM’de bu hafta neler var?

18 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu, sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılmaya başlandı. BİM marketlerin cuma kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerin satışa çıktığını merak ediyor. Teknolojiden züccaciyeye birçok ürün raflarda yerini aldı. Peki, BİM market Cuma indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte merak edilenler...