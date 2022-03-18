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Haberler Galeri 18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM'de bu hafta neler var?

18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 18 Mart indirimleri başladı. Her Cuma günleri kampanyalı ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, bu hafta birbirinden farklı ürünleri müşterilerinin beğenisine sundu. 8 farklı kategoride çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 18 Mart aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 18 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022 09:24
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18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM’de bu hafta neler var?

18 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu, sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılmaya başlandı. BİM marketlerin cuma kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerin satışa çıktığını merak ediyor. Teknolojiden züccaciyeye birçok ürün raflarda yerini aldı. Peki, BİM market Cuma indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM’de bu hafta neler var?

50 Inç Android TV

• 3840x2160 UHD
• 3xHDMI
• Android V.11
• 2x10 W Ses Çıkış
• RAM 1,5 GB
• ROM 8 GB
• Dahili Uydu alıcı

39" Android Smart Uydulu LED TV

• 1366x768 HD Ready
• 2xHDMI

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18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM’de bu hafta neler var?

32" HD Ready Uydulu LED TV

• 1366x768 HD Ready
• 2xHDMI

Yarış Seti

• PS3-PS4-PC-XBOX ONE-XBOX360 ile uyumludur.
• 270 derece dönüş açısı

Dik Durabilen Süpürge

• Açma/kapama düğmesi
• Ergonomik tutma sapı

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18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM’de bu hafta neler var?

Türkçe Mekanik Klavye

• Hızlı tepki süresi ve uzun ömürlü mekanik anahtarlar (50 milyon tıklama ömrüne sahiptir)

Oyuncu Kulaklık

Gaming Kulaklık

• Deep Bass
• Dış Ses İzolasyonu

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18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM’de bu hafta neler var?

Kulaklık

• Mikrofon
• Tek tuş kontrol

3 Katlı Modern Ayakkabılık

Erkek Bakım Seti

• Şarj standı
• Berber tarağı

Mıknatıslı Yazı Tahtası

• Çevreye duyarlı
• Gözlere zarar vermez