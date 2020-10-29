Son dakika: Otoparkta yılan paniği! 1.5 metre boyunda...

Son dakika haberine göre; Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın otopark kısmında görülen yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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