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Haberler Galeri Son dakika: Otoparkta yılan paniği! 1.5 metre boyunda...

Son dakika: Otoparkta yılan paniği! 1.5 metre boyunda...

Son dakika haberine göre; Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın otopark kısmında görülen yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:22
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Son dakika: Otoparkta yılan paniği! 1.5 metre boyunda...

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın otopark kısmında görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

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Son dakika: Otoparkta yılan paniği! 1.5 metre boyunda...

Olay, Sincan Atatürk Mahallesi Onur Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi.

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Son dakika: Otoparkta yılan paniği! 1.5 metre boyunda...

Otoparkta bina sakinleri yaklaşık 1.5 metre boyunda yılan görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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Son dakika: Otoparkta yılan paniği! 1.5 metre boyunda...

İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri geldi.

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Son dakika: Otoparkta yılan paniği! 1.5 metre boyunda...

Çevredeki vatandaşların da yardımı ile uzun uğraşlar sonucunda yılan yakaladı.