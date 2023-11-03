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Haberler Galeri Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!

Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!

Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, çoğu kıl ve pisliği temizleme özelliklerine sahip olmayan cihazlardır. Ancak, çamaşırlarınızdaki kıl ve pisliği en aza indirmek veya temizlemek için yıkama işlemi sırasında bazı değişiklikler yapabilirsiniz. İşte çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa sizi kurtaracak yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 21:24 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 21:24
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Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!

Kurutma makineleri, çoğunlukla çamaşırlardan kıl ve pislikleri emen filtre sistemleriyle donatılmışlardır. Fakat, çamaşır makineleri bu tür bir özellikle donatılmamıştır. Bununla birlikte, kurutma makinesine sahip olmayanların üzülmesine gerek yok. Çünkü çamaşırları yıkama esnasında bazı önlemler alarak da benzer sonuçlara ulaşmak mümkün. İşte hayatınızı kolaylaştıracak yöntem...

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Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!

Çoğu evde, çantamızda veya masamızda bulunan ıslak mendiller, kıyafetlerimizin temizliği için harika bir yardımcı olabilir.

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Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!

Çamaşırları yıkarken, makinenin içine 3-4 adet ıslak mendil eklemek, ıslak mendillerin etkili emme gücü sayesinde kıyafetlerinizdeki tüyleri toplamaya yardımcı olabilir.

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Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!

Ancak, ıslak mendillerin bazen dağılma eğilimi gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu sorunu çözmek için kaliteli ıslak mendiller kullanmanız gerekebilir.

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Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!

Evcil hayvanların tüylerinden, yanınızda unutulan peçete tüylerine ve hatta saç tellerine kadar, ıslak mendilin üzerinde biriken tüyleri gördüğünüzde şaşıracaksınız.