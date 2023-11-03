Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!

Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, çoğu kıl ve pisliği temizleme özelliklerine sahip olmayan cihazlardır. Ancak, çamaşırlarınızdaki kıl ve pisliği en aza indirmek veya temizlemek için yıkama işlemi sırasında bazı değişiklikler yapabilirsiniz. İşte çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa sizi kurtaracak yöntem...