Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...

İnce bir yapıya sahip olan asma yaprağı haşlandığında daha da hassaslaşır. Hasar almadan haşlama işlemini bitirseniz dahi sarma esnasında yapraklar parçalanabilir. Bu durumu yaşamamak için sarma işlemine başlamadan önce yapraklarınızı bir bir ayırabilirsiniz. Yaprağın zarar görmesine neden olan bir başka unsur ise asma yaprağının sapı. Yaprağınıza iç doldurup sarmaya başladığınızda eğer sapı gövdesinden ayrılmamış olursa daha pişmeden yaprağınızı patlatabilir.