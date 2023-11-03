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Haberler Galeri Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...

Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...

Yaprak sarması, birçok kişinin sevdiği geleneksel bir lezzettir ve bu lezzeti ustalıkla yapmak gerçekten özel bir yetenek gerektirir. Ancak, bu lezzetli yemeği yaparken bazı püf noktalarını bilmek, sarmalarınızı daha da lezzetli hale getirebilir. İşte dört dörtlük yaprak sarmalar için önemli püf noktaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 22:18
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Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...

Bayram ve misafir sofralarının vazgeçilmezi olan yaprak sarmasını, dağılmadan, kararmadan mükemmel bir şekilde pişirmek istiyorsanız, bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Yaprak sarması yaparken, özellikle yaprakları sarmadan önce kaynar suya daldırmak ve yumuşamasını sağlamak önemlidir. Bu sayede sarmaların daha kolay sarılabilir hale gelmesini sağlarken, aynı zamanda yaprakların dağılmamasına yardımcı olursunuz. İşte yaprak sarmasını incecik yapacak tarif...

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Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...

Asma yaprağı seçmek büyük bir titizlik ister. Yaprak sarması için mümkün olduğunca az damarlı ve körpe yapraklar seçmeye özen gösterin. Eğer yoğun damarlı yapraklarla sarma yapmaya çalışırsanız ne kadar haşlarsanız haşlayın, beklediğiniz lezzeti alamayabilirsiniz. Ayrıca daha sarma aşamasındayken yapraklar damar yerlerinden ayrılıp parçalanabilir.

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Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...

İnce bir yapıya sahip olan asma yaprağı haşlandığında daha da hassaslaşır. Hasar almadan haşlama işlemini bitirseniz dahi sarma esnasında yapraklar parçalanabilir. Bu durumu yaşamamak için sarma işlemine başlamadan önce yapraklarınızı bir bir ayırabilirsiniz. Yaprağın zarar görmesine neden olan bir başka unsur ise asma yaprağının sapı. Yaprağınıza iç doldurup sarmaya başladığınızda eğer sapı gövdesinden ayrılmamış olursa daha pişmeden yaprağınızı patlatabilir.

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Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...

Tencerenizin dibine sardığınız yaprakları doğrudan dizerseniz ilk sıra muhtemelen daha fazla ısıya maruz kaldığı için iç harcı ekstra kabarabilir ve ilk sıralardaki sarmalarınız dağılabilir. Fakat tencerenizin zeminine fazla asma yapraklarını güzelce sererseniz bu durumun yaşanmasını önleyebilirsiniz.

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Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...

Zemine yerleştirmeyi düşündüğünüz yaprakları damarlı olanlar arasından seçebilirsiniz. Böylece her sırası kalem kalem yaprak sarmalarınızın kararma olmadan ve hasar görmeden pişmesini sağlayabilirsiniz.