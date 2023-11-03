03 Kasım 2023, Cuma
Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...
Yaprak sarması, birçok kişinin sevdiği geleneksel bir lezzettir ve bu lezzeti ustalıkla yapmak gerçekten özel bir yetenek gerektirir. Ancak, bu lezzetli yemeği yaparken bazı püf noktalarını bilmek, sarmalarınızı daha da lezzetli hale getirebilir. İşte dört dörtlük yaprak sarmalar için önemli püf noktaları...
Giriş Tarihi: 03.11.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 22:18
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