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Kastamonu'da korkunç olay! Çöpte canlı bebek bulundu: Ölsün diye bakın ne yapmışlar
Kastamonu'da korkunç bir olay meydana geldi. Vatandaşlar çöp konteynerinden gelen sesi fark etti. Poşeti açtığında ise şoka girdi. İçinde yeni doğan erkek bebeği görenler, hemen polise haber verdi. Bebek kaldırıldığı hastanede entübe edilirken detaylar yürekleri dağladı. Vatandaşlar bebeğin bulunduğu çöp konteynırına "Lütfen çöpe bebek atmayın" yazdı.
Giriş Tarihi: 03.11.2023 13:49Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 14:33