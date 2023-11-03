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Kastamonu'da korkunç olay! Çöpte canlı bebek bulundu: Ölsün diye bakın ne yapmışlar

Kastamonu'da korkunç bir olay meydana geldi. Vatandaşlar çöp konteynerinden gelen sesi fark etti. Poşeti açtığında ise şoka girdi. İçinde yeni doğan erkek bebeği görenler, hemen polise haber verdi. Bebek kaldırıldığı hastanede entübe edilirken detaylar yürekleri dağladı. Vatandaşlar bebeğin bulunduğu çöp konteynırına "Lütfen çöpe bebek atmayın" yazdı.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 14:33
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Kastamonu’da korkunç olay! Çöpte canlı bebek bulundu: Ölsün diye bakın ne yapmışlar

Yürekleri sızlatan olay Kastamonu'da meydana geldi. Vatandaşlar, dün akşam saatlerinde çöp konteynerinden gelen sesi fark etti. Poşeti açtıklarında ise şoka girdi.

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Kastamonu’da korkunç olay! Çöpte canlı bebek bulundu: Ölsün diye bakın ne yapmışlar

Çünkü ağzı sarılı halde bulunan o poşetin içindeki yeni doğmuş bir erkek bebeğiydi. Hemen polise haber verildi.

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Kastamonu’da korkunç olay! Çöpte canlı bebek bulundu: Ölsün diye bakın ne yapmışlar

Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan bebek, yeni doğan yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.

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Kastamonu’da korkunç olay! Çöpte canlı bebek bulundu: Ölsün diye bakın ne yapmışlar

"AYAKLARININ KIMILDADIĞINI GÖRÜNCE…"

Görgü tanıklarından İsmail Keşçi, "Dün akşam halı sahanın önünde ateş yakabilmek için çöpün yanında bulunan ağaçlardan alması için çocukları göndermiştim. Onlarda çöpün yanına geldiklerinde bir kedi ölüsü görüyorlar.

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Kastamonu’da korkunç olay! Çöpte canlı bebek bulundu: Ölsün diye bakın ne yapmışlar

Yanında da poşetin içerisinde bir kıpırdama olduğunu fark ediyorlar. Onun içinde de kedi olduğunu zannedip poşetin ağzını açtıklarında korkuyorlar ve beni çağırıyorlar. Poşetin içinde kedi mi var bebek mi var bakıver diye.