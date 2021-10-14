Sigorta parası için halime eşini Kelebekler Vadisi'nde öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal'ın davasında flaş karar!

Muğla'daki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşi Semra Aysal'ı iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.