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Haberler Galeri Sigorta parası için halime eşini Kelebekler Vadisi'nde öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal'ın davasında flaş karar!

Sigorta parası için halime eşini Kelebekler Vadisi'nde öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal'ın davasında flaş karar!

Muğla'daki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşi Semra Aysal'ı iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 15:47
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Sigorta parası için halime eşini Kelebekler Vadisi’nde öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal’ın davasında flaş karar!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşi Semra Aysal'ı iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Sigorta parası için halime eşini Kelebekler Vadisi’nde öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal’ın davasında flaş karar!

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hakan Aysal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Sigorta parası için halime eşini Kelebekler Vadisi’nde öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal’ın davasında flaş karar!

Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen tanık gelmediği için duruşmada dinlenemedi.

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Sigorta parası için halime eşini Kelebekler Vadisi’nde öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal’ın davasında flaş karar!

Sanık avukatı, ferdi kaza sigorta poliçesini düzenleyen tanığın dinlenmesinin, müvekkilinin eşini uçurumdan aşağıya atıp atmadığıyla ilgili delil oluşturmayacağını savundu.

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Sigorta parası için halime eşini Kelebekler Vadisi’nde öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal’ın davasında flaş karar!

Olayın cinayet değil, kaza olduğunu ileri süren avukat, müvekkilinin tahliyesini talep etti.