Örümcek Adam hırsızlar yakalandı! Beyoğlu'ndaki görüntüler ortaya çıktı

Hırsızlık şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutunarak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi. Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlardan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları ile yamultması da kameralara yansıdı.