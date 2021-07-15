Örümcek Adam hırsızlar yakalandı! Beyoğlu'ndaki görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde birçok eve giren hırsızların 'Örümcek Adam' gibi tırmandıkları anların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Harekete geçen emniyet ekipleri şüphelileri yakaladı. İşte Örümcek Adam hırsızların görüntüleri.
Giriş Tarihi: 15.07.2021
12:53
İstanbul'da evlere Örümcek Adam gibi tırmanarak giren hırsızlar emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.Yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Örümcek Adam hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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Beyoğlu'nda farklı zamanlarda birçok evde hırsızlık olayına karışan şüphelileri güven timleri dövmelerinden tespit edip yakaladı. Hırsızların binalara örümcek adam gibi tırmanmaları ve dairenin demir korkuluklarını yamultmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu'nda farklı günlerde evden hırsızlık olayı olduğu ihbarını alan güven timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasımpaşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara sokaklarda keşif yaptığını belirledi.
Hırsızlık şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutunarak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi. Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlardan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları ile yamultması da kameralara yansıdı.
Kaldıkları yeri tespit eden polisler eve operasyon düzenledi. Polislerin binaya girdiği sırada şüphelilerden biri polis ile merdivenlerde karşılaştı ve polis şüpheliyi hemen gözaltına aldı.