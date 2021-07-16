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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor  

Rize'de önceki gün meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı; ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı kentte, kaybolan 2 kişi aranıyor, hasat tespit çalışması yürütülüyor. İşte felaket bölgesinden yeni kareler...

Giriş Tarihi: 16.07.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 10:46
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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor

Kentte, önceki gün 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor

Sel ve heyelan afetinde mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evin enkazında kalan Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Delihasan'ın, evin enkazında otomobiline ulaşılırken, kendisinden ize rastlanılmadı.

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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor

Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları, dere yatağında yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timi görev aldı.

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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor.