16 Temmuz 2021, Cuma
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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
Rize'de önceki gün meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı; ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı kentte, kaybolan 2 kişi aranıyor, hasat tespit çalışması yürütülüyor. İşte felaket bölgesinden yeni kareler...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 10:46
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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor
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Rize’de selin izleri siliniyor! Kayıp 2 kişi aranıyor