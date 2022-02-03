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Türkiye'yi yasa boğan minik Eymen cinayetinde flaş gelişme! Annesi için yeni dosya

İzmir'de işlenen vahşi cinayetin soruşturmasında yeni geliştirmeler yaşandı. 5 yaşındaki minik Eymen'in tandır çukurunda ölü bulunması Türkiye'yi derinden yaralamıştı. Eymen Sadık'ın anne ve babasına verilen verilen ağırlaştırılmış ömür boyu ve hapis cezaları, istinaf mahkemesince bozulmuştu. Alınan yeni karar ile açılamayan cep telonu ve cani annenin cezai ehliyeti için yeniden rapor alınmasına hükmedilerek dosya yerel mahkemeye geri gönderildi.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 13:27
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Türkiye’yi yasa boğan minik Eymen cinayetinde flaş gelişme! Annesi için yeni dosya

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen M.D.'ın oğlu Eymen Sadık D.'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen M.D.'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren M.D, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü.

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Türkiye’yi yasa boğan minik Eymen cinayetinde flaş gelişme! Annesi için yeni dosya

M.D.'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Türkiye’yi yasa boğan minik Eymen cinayetinde flaş gelişme! Annesi için yeni dosya

Polis ekipleri, M.D. ile sevgilisi S.E. ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Türkiye’yi yasa boğan minik Eymen cinayetinde flaş gelişme! Annesi için yeni dosya

BAKANLIK AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan M.D.'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, S.E.'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.

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Türkiye’yi yasa boğan minik Eymen cinayetinde flaş gelişme! Annesi için yeni dosya

YENİDEN YARGILANACAKLAR

İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık S.E.'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.