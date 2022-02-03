03 Şubat 2022, Perşembe
Türkiye'yi yasa boğan minik Eymen cinayetinde flaş gelişme! Annesi için yeni dosya
İzmir'de işlenen vahşi cinayetin soruşturmasında yeni geliştirmeler yaşandı. 5 yaşındaki minik Eymen'in tandır çukurunda ölü bulunması Türkiye'yi derinden yaralamıştı. Eymen Sadık'ın anne ve babasına verilen verilen ağırlaştırılmış ömür boyu ve hapis cezaları, istinaf mahkemesince bozulmuştu. Alınan yeni karar ile açılamayan cep telonu ve cani annenin cezai ehliyeti için yeniden rapor alınmasına hükmedilerek dosya yerel mahkemeye geri gönderildi.
Giriş Tarihi: 03.02.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 13:27
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