Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem'in 10'uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi

2023 yılında Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" yaklaşıyor. İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü, bu yıl da kısa bir süre sonra idrak edilecek. Peki Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem'in 10'uncu günü ne zaman?