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Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem'in 10'uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi

2023 yılında Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" yaklaşıyor. İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü, bu yıl da kısa bir süre sonra idrak edilecek. Peki Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem'in 10'uncu günü ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 21:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 21:42
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Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem’in 10’uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi

Arapça kökenli "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk gelirken, bu gün önemli olaylara da sahne oldu. Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtuluşu ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması bu özel günde gerçekleşti. Muharrem ayı için geri sayım başladı ve bu özel ayın 10'uncu günü yaklaşıyor.

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Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem’in 10’uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem’in 10’uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)

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Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem’in 10’uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.

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Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem’in 10’uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi

Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe 'Âşura' denir. İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem'in tövbesi bu ayda kabul olunmuş, Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşu bu ayda gerçekleşmiş, Hz. İbrahim ateşten bu ayda kurtulmuştur.