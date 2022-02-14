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Trafik ışıklarında 2 genç kız 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia! Ailesi o ismi işaret etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pazar günü 04:00 sularında araçla kırmızı ışıkta bekleyen Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla katledildi. 2 kuzenin hayatını kaybettiği olayda çocukluk arkadaşları Alihan K. ağır şekilde yaralandı. Emine Çöp'ün yakınları, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuştu. Çöp ailesi cinayet ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 16:09
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Trafik ışıklarında 2 genç kız 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia! Ailesi o ismi işaret etti

Pazar günü sabah saat 04:50 sularında Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı mahallesinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan ve kırmızı ışık nedeniyle bekleyen 2 otomobile, bir başka araçtan inen 2 kar maskeli kişi tarafından ateş açıldı.

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Trafik ışıklarında 2 genç kız 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia! Ailesi o ismi işaret etti

Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan araçlardan birini kullanan Emine Çöp ile yanında bulunan kuzeni Tuğçe Semiz vuruldu.

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Trafik ışıklarında 2 genç kız 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia! Ailesi o ismi işaret etti

Aynı saldırganlar, Emine Çöp'ün kullandığı aracın arkasından gelen çocukluk arkadaşları Alihan K'nın aracına da ateş açtı. Olayda yaralanan Alihan K, gaza yüklenerek olay yerinden uzaklaştı.

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Trafik ışıklarında 2 genç kız 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia! Ailesi o ismi işaret etti

2 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada saldırıya uğradığı noktadan 500 metre uzaklıkta bir TIR'a çarparak durdu. Olayı gerçekleştiren kar maskeli 2 kişi araca binerek uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Semiz ve kuzeni Çöp'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Trafik ışıklarında 2 genç kız 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia! Ailesi o ismi işaret etti

Olayda ağır yaralanan Alihan K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.