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Haberler Galeri Selin yıktığı Bozkurt'ta neler yaşandı? İşte sel sularının getirdiği felaketin nedenleri

Selin yıktığı Bozkurt'ta neler yaşandı? İşte sel sularının getirdiği felaketin nedenleri

Türkiye, tarihinin en büyük sel felaketini geçtiğimiz yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşadı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ), 3 ay boyunca selin vurduğu Bozkurt'un adete röntgenini çekti. Felaketinin yaşanmasına neden ise; Ezine Çayının yatağının daraltılması, aşırı yağış, dere yatağına konutların yapılması, çay yatağına yakın tomruk deposunun bulunması ve çay üzerinde bulunan köprülerin yanlış inşa edilmesi şeklinde sıraladı.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:44
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Selin yıktığı Bozkurt’ta neler yaşandı? İşte sel sularının getirdiği felaketin nedenleri

Dünyada alanında en iyisi olarak gösterilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme Büro Amirliğinin (DVI) isimi değiştirilerek Afet Kriminal İnceleme birimi (AKİ) kurdu.

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Selin yıktığı Bozkurt’ta neler yaşandı? İşte sel sularının getirdiği felaketin nedenleri
Afet olaylarında kimlik tespiti işlemlerinde ölen ya da hayatta kalan ancak travmatik etki sebebiyle kaybolmuş kişilerin parmak izleri, diş kayıtları, tıbbi kayıtları, şahsın eşyaları, fotoğrafı, vücudundaki izler ve DNA örneklerinden kişinin kim olduğunun belirlenmesi için Dünyada bir ilke daha imza atılarak kurulan birim, aynı zamanda afet sonrası bölgede detaylı teknik incelemelerde bulunarak sorumluluğu olanların tespitinde de önemli rol üstleniyor.
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Selin yıktığı Bozkurt’ta neler yaşandı? İşte sel sularının getirdiği felaketin nedenleri
Türkiye'nin en büyük sel felaketinin yaşandığı yer olarak gösterilen Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi'ne sel döneminde metrekareye 161 kilogram, çevredeki köylere ise 453 kilograma varan yağmur yağdı. Yani 1 yılda yağan yağmur 2 günde düştü. Küre Dağları'nın vadilerinden akan yağmur suları buradan Ezine Çayı'na ulaşarak debisini yükseltti.
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Selin yıktığı Bozkurt’ta neler yaşandı? İşte sel sularının getirdiği felaketin nedenleri
Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen sel ve su baskınları sonucu su seviyesi bazı yerlerde 4 metreye kadar yükseldi. Ezine Çayı, yanında bulunan binaları yıkarken önüne kattığı her şeyi Karadeniz'e kadar taşıdı. Sel felaketi nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirirdi, 8 kişi de kayboldu.
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Selin yıktığı Bozkurt’ta neler yaşandı? İşte sel sularının getirdiği felaketin nedenleri

25 KİŞİLİK ÖZEL EKİP RAPOR HAZIRLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi, Bozkurt İlçesi'ne ilk gün giderek detaylı çalışma başlattı. Alanında uzman 25 kişilik ekip, Bozkurt merkez olmak üzere selden etkilenen köylerde 3 ay boyunca incelemelerde bulundu.