Selin yıktığı Bozkurt'ta neler yaşandı? İşte sel sularının getirdiği felaketin nedenleri

Türkiye, tarihinin en büyük sel felaketini geçtiğimiz yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşadı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ), 3 ay boyunca selin vurduğu Bozkurt'un adete röntgenini çekti. Felaketinin yaşanmasına neden ise; Ezine Çayının yatağının daraltılması, aşırı yağış, dere yatağına konutların yapılması, çay yatağına yakın tomruk deposunun bulunması ve çay üzerinde bulunan köprülerin yanlış inşa edilmesi şeklinde sıraladı.

Sabah Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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