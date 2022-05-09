09 Mayıs 2022, Pazartesi
‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler
İstanbul'un Tuzla ilçesinde, "Gece korkularım var" diyerek, "Mikail hoca" ismiyle tanınan M.S.'den yardım almaya giden 78 yaşındaki Binali Yılmaz'a iddiaya göre aylarca tuzlu safran içirildi. Yılmaz, olay sebebiyle mide kanseri olurken üfürükçü M.S'nin çiğ köfteci olduğu, Arapça da bilmediği gün yüzüne çıktı. Binali Yılmaz'ı, "Dertlerinin ilacı" diyerek, kendisinden 40 yaş küçük olan akrabasıyla evlendiren üfürükçü M.S. 6 dükkan, 3 arsa 2 evini de üzerine geçirdi. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:35
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