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Haberler Galeri ‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler

‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, "Gece korkularım var" diyerek, "Mikail hoca" ismiyle tanınan M.S.'den yardım almaya giden 78 yaşındaki Binali Yılmaz'a iddiaya göre aylarca tuzlu safran içirildi. Yılmaz, olay sebebiyle mide kanseri olurken üfürükçü M.S'nin çiğ köfteci olduğu, Arapça da bilmediği gün yüzüne çıktı. Binali Yılmaz'ı, "Dertlerinin ilacı" diyerek, kendisinden 40 yaş küçük olan akrabasıyla evlendiren üfürükçü M.S. 6 dükkan, 3 arsa 2 evini de üzerine geçirdi. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:35
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‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler

İstanbul Tuzla'da gerçekleşen olay 78 yaşındaki Binali Yılmaz'ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre tek başına yaşayan 78 yaşındaki Binali Yılmaz, uzun zamandır yoğun baş ağrısı çekiyordu. Yaşlı adam, son zamanlardan çocuklarından gizli gizli hocaların kapısını çalmaya başlamıştı.

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‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler

ÜFÜRÜKÇÜ DİYE GİTTİ ÇİĞKÖFTECİ ÇIKTI

İddiaya göre yaşlı adam, arkadaşları tarafından geçtiğimiz yıl Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde "Mikail Hoca" diye nam salan M.S. ile tanıştırıldı. Binali Yılmaz, Aydınlı Mahallesi Aslı Caddesi'nde bulunan dükkanında fal bakan, kurşun döken ve kendisini hoca diye tanıtan M.S.'ye gitti.

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‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler

"SENDE BÜYÜ VAR" DEDİ…

Yaşlı adamı dinleyen M.S. iddiaya göre "sende büyü var" deyip, içerisinde okunmuş kağıdında bulunduğu safran ve tuz dolu suyu verdi ve günde iki kez suyu içmesini istedi.

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‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler

40 YAŞ KÜÇÜK F.Y. İLE EVLENDİRİLDİ!

İddiaya göre baş ağrıları bir türlü dinmeyen yaşlı adam, sürekli M.S.'nin kapısını çaldı. Seansların uzun süre devam edeceğini söyleyen M.S. sürekli yaşlı adamdan para aldı. Binali Yılmaz'ın yalnız yaşadığını da öğrenen M.S. "dertlerinin ilacı" diyerek yaşlı adamı akrabası olan ve kendisinden 40 yaş küçük olan F.Y ile evlendirdi.

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‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler

KOLON KANSERİ OLDU!

Evlenip F.S. ile yaşamaya devam eden Binali Yılmaz, F.S.'nin günde iki kez verdiği tuzlu safranı içmeye devam etti.

Binali Yılmaz çocukları tarafından geçtiğimiz Haziran ayında kanlı ishal şikayetiyle Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan kontrol sonrası Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'a Kolon kanseri teşhisi kondu.