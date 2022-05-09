‘Mikail hoca’ çiğköfteci çıktı! ‘Dertlerin çaresi bende’ diyen üfürükçü neler yaptı neler

KOLON KANSERİ OLDU!

Evlenip F.S. ile yaşamaya devam eden Binali Yılmaz, F.S.'nin günde iki kez verdiği tuzlu safranı içmeye devam etti.

Binali Yılmaz çocukları tarafından geçtiğimiz Haziran ayında kanlı ishal şikayetiyle Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan kontrol sonrası Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'a Kolon kanseri teşhisi kondu.