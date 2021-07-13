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Haberler Galeri 'Büyük balık küçük balığı yer' sözü tarih oldu! Kendisinden 10 kat büyük hayvanı böyle avladı

'Büyük balık küçük balığı yer' sözü tarih oldu! Kendisinden 10 kat büyük hayvanı böyle avladı

Vahşi doğa pek çok güç mücadelesine sahne olmuştur. Ama bu defa ki karşılaşma klişeleşmiş bazı sözleri tarihe gömecek kadar güçlü. Sevimli görüntüleriyle bildiğimiz gelinciklerin içinde iflah olmaz bir avcının bulunduğunu biliyor musunuz? Kayda alınan görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Bir gelincik kendisinden 10 kat büyük hayvanı gözüne kestiriyor ve sonunda amacına ulaşıyor. İşte gözlerinize inanamayacağınız anlar...

Giriş Tarihi: 13.07.2021 05:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 05:42
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'Büyük balık küçük balığı yer' sözü tarih oldu! Kendisinden 10 kat büyük hayvanı böyle avladı

Gelinciklerin ne kadar gözü kara varlıklar olduklarını biliyor musunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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'Büyük balık küçük balığı yer' sözü tarih oldu! Kendisinden 10 kat büyük hayvanı böyle avladı

Avcılık içgüdüleri çok yüksek olan gelincikler, karınları acıktığı anda bir canavara dönüşüyor.

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'Büyük balık küçük balığı yer' sözü tarih oldu! Kendisinden 10 kat büyük hayvanı böyle avladı

İşte gelinciğin inanılmaz tavşan avı...

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'Büyük balık küçük balığı yer' sözü tarih oldu! Kendisinden 10 kat büyük hayvanı böyle avladı
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'Büyük balık küçük balığı yer' sözü tarih oldu! Kendisinden 10 kat büyük hayvanı böyle avladı