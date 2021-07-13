'Büyük balık küçük balığı yer' sözü tarih oldu! Kendisinden 10 kat büyük hayvanı böyle avladı

Vahşi doğa pek çok güç mücadelesine sahne olmuştur. Ama bu defa ki karşılaşma klişeleşmiş bazı sözleri tarihe gömecek kadar güçlü. Sevimli görüntüleriyle bildiğimiz gelinciklerin içinde iflah olmaz bir avcının bulunduğunu biliyor musunuz? Kayda alınan görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Bir gelincik kendisinden 10 kat büyük hayvanı gözüne kestiriyor ve sonunda amacına ulaşıyor. İşte gözlerinize inanamayacağınız anlar...

Giriş Tarihi: 13.07.2021 05:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 05:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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