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Haberler Galeri BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 13 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde salı günü kampanyaları merakla bekleniyordu. Her hafta sürpriz ürünler ile müşterilere kampanya sunan BİM marketler zincirinde bu hafta temizlik ve tekstil ürünleri yer alıyor. Haftanın indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler indirimli olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor olacak? İşte BİM 13 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12.07.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 17:25
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BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? Salı günü kampanyalarını merak eden BİM müşterileri, güncel indirim listesini araştırmaya başladı. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilisiniz. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte 13 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

Turna Ayçiçek Yağı

• 5 L

Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tableti

• 60 adet

  • 3
  • 15
BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

• 2'li

Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu

Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

• 250 ml

  • 4
  • 15
BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

Toz Deterjan

• 8 kg
• Beyazlar ve Renkliler

Konsantre Yumuşatıcı

• Yıldız çiçeği
• Manolya bahçesi

Çamaşır Hijyeni

• 500 g

  • 5
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BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

Leke Çıkarıcı

• 2000 ml

Yüzey Temizleyici

• 2,5 L

Mikrofiber Temizlik Bezi

• 8'li

Bulaşık Süngeri

• 10'lu