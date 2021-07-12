BİM 13 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimli olacak?

BİM 13 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde salı günü kampanyaları merakla bekleniyordu. Her hafta sürpriz ürünler ile müşterilere kampanya sunan BİM marketler zincirinde bu hafta temizlik ve tekstil ürünleri yer alıyor. Haftanın indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler indirimli olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor olacak? İşte BİM 13 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12.07.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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