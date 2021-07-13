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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 ne kadar? Masal gibi yolculuk aylar sonra yeniden başladı
Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı.
Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:50Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:51