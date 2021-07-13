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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 ne kadar? Masal gibi yolculuk aylar sonra yeniden başladı

Doğu Ekspresi bilet nasıl alınır | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olarak hafızalarda güzel izler bırakan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 09:51
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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 ne kadar? Masal gibi yolculuk aylar sonra yeniden başladı

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, ilk seferine Kars Garı'nda düzenlenen törenle başladı.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 ne kadar? Masal gibi yolculuk aylar sonra yeniden başladı

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 ne kadar? Masal gibi yolculuk aylar sonra yeniden başladı

Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 ne kadar? Masal gibi yolculuk aylar sonra yeniden başladı

Hareket memuru şapkasını takan Doğu, hareket diskiyle ilk treni el sallayarak uğurladı. Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.

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Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 ne kadar? Masal gibi yolculuk aylar sonra yeniden başladı

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Tren biletlerinin pulman 55 TL, kuşetli 75, çocuklar ise yüzde 50 indirimli olacak. Öğrenci 21 yaş altı 50, 60 yaş üzeri vatandaşlar ise 50 TL'den bilet alabilecekler.