17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızının eski eşiyle kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

Kızının eski eşiyle kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan izleyicileri şaşkına çevirdi. Eşi Rıfat Çakırbeyli tarafından aranan Narin ve annesi arasında yaşanan yüzleşme bu kadarına da pes dedirtti. Kızı Narin'in eski eşiyle kaçan kadın, "Kaçmadım, tesadüf oldu" ifadelerini kullandı. İşte ağızları açık bırakan olayın detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 13:21
  • 1
  • 10
Kızının eski eşiyle kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Rıfat Çakırbeyli, eşi Narin ve 5 yaşındaki çocuğundan günlerdir haber alamadığını anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kızının eski eşiyle kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

Eşi ve çocuğunun kaçırıldığını söyleyen Rıfat Çakırbeyli, "Eşimin ve çocuğumun hayatından endişe ediyorum. Eşim cezaevi arkadaşı Cemile tarafından Hayri isimli ağabeyine götürüldü" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 10
Kızının eski eşiyle kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

ANNESİ ESKİ KOCASIYLA KAÇTI

Bu iddia araştırılırken herkesi şaşkına çeviren başka bir olay yaşandı. Kayıp eş Narin'in, eksi kocası ile annesinin kaçtığı ortaya çıktı.

  • 4
  • 10
Kızının eski eşiyle kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

Eşini ve çocuğunu arayan Rıfat, "Özgür, Narin'i evden sürekli gönderip kaynanasıyla yalnız kalıyordu" dedi.

  • 5
  • 10
Kızının eski eşiyle kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

Bugünkü canlı yayına katılan Narin ise kaçmadığını belirtip mantık evliliği yaptığını anlattı.