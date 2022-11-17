Kızının eski eşiyle kaçan kadının sözleri Müge Anlı’yı şaşkına çevirdi! Anne kız canlı yayında birbirine girdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan izleyicileri şaşkına çevirdi. Eşi Rıfat Çakırbeyli tarafından aranan Narin ve annesi arasında yaşanan yüzleşme bu kadarına da pes dedirtti. Kızı Narin'in eski eşiyle kaçan kadın, "Kaçmadım, tesadüf oldu" ifadelerini kullandı. İşte ağızları açık bırakan olayın detayları...