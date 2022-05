Arkeoloji kazılarında bulundu: 7 bin yıllık 3 kat daha fazla verimli buğday boy verdi! ’Buğday sorunu kalmayacak’🌾

"MALİYETİ DİĞER BUĞDAYLARA AZ, VERİMİ ÇOK YÜKSEK"

Özkan Yıldırım maliyetin diğer buğdaylara göre az, verimin ise yüksek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Kazı çalışmasında bir küp bulunmuş 7 bin yıllık, içerisinde buğdayda çıkmış, orada bir mühendis ekmiş, ekince de boy ve başak olarak farklı olduğunu görmüş. Her bölgeye bir avuç verdi, bizde 100 kilogram burada 250 dönüme ektik, 150 dekar daha ayrı bölgelerde ektik. Yağışa göre nasıl çıkacaklarını görmek için ayrı ayrı yerlere ektik. 7 bin yıllık ata tohumu buğday, diğerlerine göre farklı, her başakta 250 ile 160 arası dane tutuyor, dekara bin 200 kilogram kuru olarak bekliyoruz, diğer buğdaylar ise yağışlar güzel olursa 450 kilogram geliyor. Bir diğer farkı ise biz diğer buğdaylarda dekarına 30 kilogram ekerken bunu ise dekarına 18 kilogram ektik. Biz bunda taban gübresi 22 kilogram, 15 kilogramda bahar gübresi verince toplamda 37 kilogram gübre kullanmış olduk, diğerlerinde ise 30 kilogram taban 30 ise bahar verilerek 60 kilogram gübre veriliyor. Ayrıca bu ata tohumunda ziraai ilaç kullanılmasına gerek yok, yabani otları boğuyor ve ilaca da gerek kalmıyor. Ayrıca sapları kalın olduğu için diğer buğdaylara göre saman farkı oluyor, diğer buğdaylar dekara 350 kilogram saman verirken bu ata tohumunda ise 1,5 ton saman veriyor ve buda ülke ekonomisine destek sağlıyor. Allah'ın izniyle Türkiye'nin her yerine yayılır genleriyle oynanmamış ata tohumu, buğdayda bununla birlikte yakında ihraç ülkesi olacağız. Maliyeti diğer buğdaylara göre çok az, verimi çok yüksek. Artık Türkiye'nin her yerine bunun yayılmasını istiyoruz" dedi.