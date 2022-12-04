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Yaklaşanı öldürüp etiyle besleniyorlar! Uçan cisimlere ok ve mızraklarla saldırdılar 🏹 İşte dünyanın en vahşi kabilesi

Hint Okyanusu'nda bulunan Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nda hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi bulunuyor. Bu kabile saldırgan olduğu için vatandaşlar tarafından ziyaret edilemiyor. Öyle ki daha önce gelen bir turisti vahşice öldürdükleri biliniyor. İşte dünyanın en vahşi kabilesinin ilginç yaşamı.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:09
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Yaklaşanı öldürüp etiyle besleniyorlar! Uçan cisimlere ok ve mızraklarla saldırdılar 🏹 İşte dünyanın en vahşi kabilesi

Burası Hint Okyanusu'nun ortasındaki Büyük Adaman Takımadaları'nın kıyısında bulunan Kuzey Sentinel Adası. Andaman ve yakınklarındaki Nicobar Adaları Hindistan toprağı sayılıyor. Bu yüzden Andamanlı yerlilerin yanısıra bir çok Hintli de bu adalarda yaşıyor.

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Yaklaşanı öldürüp etiyle besleniyorlar! Uçan cisimlere ok ve mızraklarla saldırdılar 🏹 İşte dünyanın en vahşi kabilesi

SENTITEL KABİLESİ ÇOK TEHLİKELİ

Fakat böyle bir geziyi Kuzey Sentinel Adası'nda asla yapamazsınız. Bu küçük adanın yerlileri diğer kabilelerden çok farklı.

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Yaklaşanı öldürüp etiyle besleniyorlar! Uçan cisimlere ok ve mızraklarla saldırdılar 🏹 İşte dünyanın en vahşi kabilesi

Adanın diğer kıyılardan uzak olduğu kesin, fakat Amazonlar'ın ücra bir köşesi gibi ulaşılamaz bir nokta da değil. Fakat ada halkı kayıtlara geçen tarihin başından beri dış dünyayla bağlantıyı reddetmiş.

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Yaklaşanı öldürüp etiyle besleniyorlar! Uçan cisimlere ok ve mızraklarla saldırdılar 🏹 İşte dünyanın en vahşi kabilesi

OKLARLA SALDIRIYORLAR

Amazon Yağmur Ormanları'nda ulaşılması zor alanlara gizlenmiş kabilelerin aksine, aslında Sentinelliler yüzyıllardır bilinen bir toplum. Fakat dışarıdan gelen bağlantı kurma çabalarını oklarla saldırarak uzaklaştırıp herhangi bir yabancı toplumla bağlantı kurmak istemediklerini yüzyıllardır açıkça belli ediyorlar.

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Yaklaşanı öldürüp etiyle besleniyorlar! Uçan cisimlere ok ve mızraklarla saldırdılar 🏹 İşte dünyanın en vahşi kabilesi

Avrupalı sömürgecilerin daha büyük Andaman Adaları'na yaptıkları ziyaretler ve batık gemiden kurtulup vahşi Kuzey Sentinel Adası'nda hayatta kalmaya çalışanlar haricinde, Sentinel Adası büyük ölçüde bakir kalmış.