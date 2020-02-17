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Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti!

Aslan ve kaplanın kavga görüntüleri sosyal medyayı salladı. Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İki büyük avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tıklanan görüntülerde aslan ve kaplanın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 07:44 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 07:47
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Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti!

Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve kaplanın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...

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Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti!
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Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti!
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Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti!
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Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti!