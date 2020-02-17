Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti!

Aslan ve kaplanın kavga görüntüleri sosyal medyayı salladı. Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İki büyük avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tıklanan görüntülerde aslan ve kaplanın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...