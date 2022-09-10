10 Eylül 2022, Cumartesi
Bursa’da şoke eden olay! “Nakliyeciyiz” dediler 3 katlı evi 6 günde soydular
Bursa'da 58 yaşındaki Ünal Altınçekiç'in yazlıkta olmasını fırsat bilip 3 katlı evine giren şüpheliler, kendilerini komşulara nakliyeci gibi tanıtıp, 6 gün boyunca 300 bin TL tutarında, mücevher, para ve değerli eşya ile kıyafet ve gıda ürünlerin çaldı. Hırsızlardan biri evden çaldığı cep telefonunu internet üzerinden satışa çıkarınca yakalandı. Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 10.09.2022 16:41
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