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Haberler Galeri Bursa’da 5 kişilik aileye araba çarptı! 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu | 9 yaşındaki çocuğun durumu ise kritik

Bursa’da 5 kişilik aileye araba çarptı! 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu | 9 yaşındaki çocuğun durumu ise kritik

Bursa'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan Suriye uyruklu 5 kişilik aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Elektrikli bisikletten düşerek yaralanan 29 yaşındaki anne Beyan Elkasir'in 3 aylık bebeğini üzerine siper olarak korudu. Bebek Muhammed kazadan yara almadan kurtulurken, 9 yaşındaki kızı Eşşam ise ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.09.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 14:05
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Bursa’da 5 kişilik aileye araba çarptı! 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu | 9 yaşındaki çocuğun durumu ise kritik

Bursa'da yaşanan kaza, saat 21.30 sularında İnegöl- Alanyurt yolunda meydana geldi.

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Bursa’da 5 kişilik aileye araba çarptı! 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu | 9 yaşındaki çocuğun durumu ise kritik

Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde bulunan 29 yaşındaki Kasım Demir yönetimindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen Suriye uyruklu 31 yaşındaki Nureddin Elkasir'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

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Bursa’da 5 kişilik aileye araba çarptı! 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu | 9 yaşındaki çocuğun durumu ise kritik

YOLA SAVRULAN ANNE 3 AYLIK BEBEĞİNİN ÜZERİNE KAPANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen elektrikli bisikletten düşerek yola savrulan sürücü Nureddin Elkasir kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken eşi Beyan ile çocukları 7 yaşındaki Kevser ve 9 yaşındaki Nur Eşşam yaralandı. Elektrikli bisikletten düşerek yaralanan anne Beyan Elkasir, kucağında bulunan 3 aylık oğlu Muhammed'e sımsıkı sarılarak korudu. Annesinin üzerine kapandığı Muhammed kazadan yara almadan kurtuldu.

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Bursa’da 5 kişilik aileye araba çarptı! 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu | 9 yaşındaki çocuğun durumu ise kritik

9 YAŞINDAKİ NUR EŞŞAM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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Bursa’da 5 kişilik aileye araba çarptı! 3 aylık çocuğunu üstüne kapanarak korudu | 9 yaşındaki çocuğun durumu ise kritik

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.