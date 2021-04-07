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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bursa'da sel alarmı! Yollardaki yılanlar böyle görüntülendi Bursa'da sel alarmı! Yollardaki yılanlar böyle görüntülendi Son dakika haberine göre; Bursa'da fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. 2 gündür devam eden yağış nedeniyle çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Selin ardından tarlalarda çok miktarda yılan ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:03
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yüzde 20'si ekili yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığı bildirildi.
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İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı dereler, sağanak nedeniyle taştı. Dere yatağında bulunan ağaçlar ve bir köprü yıkılırken, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Sağanaktan en çok etkilenen ise İnegöl ilçesi oldu.
Akçasu ve Kalburt derelerinin taşmasıyla birlikte 3 bin dekarlık tarım arazisi sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle bir tavuk çiftliği, 2 büyükbaş hayvan çiftliğindeki hayvanlar telef olurken, 2 çiftlik evi, Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiye binası ve 3 fabrikada da su baskını yaşandı.
Kocasu Deresi'nin sonucu Ayaz, Söylemiş, Karasıl, Çayırlı ve Ebeköy mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, yaptığı açıklamada, dünden bu yana devam eden yağışların ardından yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığını söyledi.
Arazinin yüzde 20'sinde arpa, buğday ve araka ekili olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bölgemizde iki gündür etkili olan yağış tarım arazileri için çok faydalıydı ancak Uludağ'ın eteklerinden gelen su, taşkına sebep oldu. Bölgedeki zarar sular çekildikten sonra ortaya çıkacak." dedi.