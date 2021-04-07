Diyanet Ramazan imsakiyesi 2021: İl il imsakiye yayımlandı! Sahur ve iftar vakti kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

Ramazan imsakiyesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte iftar ve sahur vakitlerini merak eden vatandaşlar, 2021 Ramazan imsakiyesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet tarafından 81 ile ait Ramazan imsakiyesi paylaşıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Ramazan imsakiyesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sahur ve iftar vakti kaçta? İşte il il 2021 Ramazan imsakiyesi...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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