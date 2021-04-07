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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet Ramazan imsakiyesi 2021: İl il imsakiye yayımlandı! Sahur ve iftar vakti kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir... Diyanet Ramazan imsakiyesi 2021: İl il imsakiye yayımlandı! Sahur ve iftar vakti kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir... Ramazan imsakiyesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte iftar ve sahur vakitlerini merak eden vatandaşlar, 2021 Ramazan imsakiyesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet tarafından 81 ile ait Ramazan imsakiyesi paylaşıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il Ramazan imsakiyesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sahur ve iftar vakti kaçta? İşte il il 2021 Ramazan imsakiyesi... Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:52
İftar ve sahur saat kaçta olacak? İslam alemi için önemli olan üç aylardan sağlık ve şükür ayı Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayını huşu içinde karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, bu sene iftar ve sahur vakitlerinin saat kaça denk geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. İşte 2021 Ramazan imsakiyesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK SAHUR VE İFTAR...
2021 Ramazan'ın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü (evlerde) kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak.
İşte 2020 Ramazan Bayramı takvimi:
12 Mayıs Çarşamba (Arefe günü),
13 Mayıs Perşembe (1.Gün), 14 Mayıs Cuma (2.Gün), 15 Mayıs Cumartesi (3.Gün) günü kutlanacak. DİYANET RAMAZAN İKRAMİYESİ 2021
İl ile Ramazan imsakiyesi bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haberin devamında il il imsakiye bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
İşte il il imsakiye: