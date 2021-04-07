İşte İstanbul'un zehir haritası! İlçe ilçe madde bağımlılığı

İstanbul'daki atık su arıtma tesislerinden alınan analiz sonuçlarına göre, kentte en çok kullanılan uyuşturucu türü esrar. Verilere göre İstanbul, esrar kullanımında Barselona'dan, eroin kullanımda ise New York'tan sonra ikinci sırada yer aldı.