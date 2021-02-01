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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu
Bursa'da orman içerisinde koyunları otlatan çoban Kemal Karaboğa 2 galeriden oluşan mağara buldu. Kemal Karaboğa, "Geçtiğimiz günde yeniden buradan geçiyordum. "Hu hu" diye sesler geldi tedirgin oldum. Artık buralarda fazla bulunmuyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 01.02.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 13:02
Unesco'ya aday Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, 2 galeriden oluşan esrarengiz bir mağara buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir koyunun düşmesi üzerine mağarayı bulduğunu ifade eden genç çoban, mağaradan gelen seslerin kendisini ürküttüğünü de söyledi.
İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde Adaçalı mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Kemal Karaboğa, bir koyununun çukura düşmesi sonucu mağarayı keşfetti.
Çukurun içine giren Karaboğa, gördüğü manzara karşısında şok oldu. İki galeriden oluşan mağarayı keşfeden genç çoban durumu köylülere bildirdi.
Mağarayı gören köylü de şaşkınlıklarını gizleyemedi.