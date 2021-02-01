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Haberler Galeri Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu

Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu

Bursa'da orman içerisinde koyunları otlatan çoban Kemal Karaboğa 2 galeriden oluşan mağara buldu. Kemal Karaboğa, "Geçtiğimiz günde yeniden buradan geçiyordum. "Hu hu" diye sesler geldi tedirgin oldum. Artık buralarda fazla bulunmuyorum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 01.02.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 13:02
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Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu

Unesco'ya aday Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, 2 galeriden oluşan esrarengiz bir mağara buldu.

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Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu

Bir koyunun düşmesi üzerine mağarayı bulduğunu ifade eden genç çoban, mağaradan gelen seslerin kendisini ürküttüğünü de söyledi.

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Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu

İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde Adaçalı mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Kemal Karaboğa, bir koyununun çukura düşmesi sonucu mağarayı keşfetti.

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Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu

Çukurun içine giren Karaboğa, gördüğü manzara karşısında şok oldu. İki galeriden oluşan mağarayı keşfeden genç çoban durumu köylülere bildirdi.

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Bursa’da ormanda koyun otlatan çoban 2 galeriden oluşan mağara buldu

Mağarayı gören köylü de şaşkınlıklarını gizleyemedi.