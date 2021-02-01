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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Keçinin doğurduğu ikiz oğlakları görünce dehşete düştü! Ahıra girince... Keçinin doğurduğu ikiz oğlakları görünce dehşete düştü! Ahıra girince...
Osmaniye'de 10 yıldır besicilik yapan 42 yaşındaki Ömer Çetinkaya, keçisinin doğum yapmasıyla büyük bir şok yaşadı. Bir ay önce doğum yapan keçi, çift cinsiyetli ikiz oğlak dünyaya getirdi. Oğlakların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 01.02.2021 12:01
Merkeze bağlı Şekerdere köyünde yaşayan 10 yıllık besici Ömer Çetinkaya, bir ay önce doğan oğlakların çift cinsiyetli olduklarını gördüğünde şaşkınlık yaşadı. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyleyen Çetinkaya, "Başta oldukça korktum ancak sağlıkları çok şükür iyi, besleyeceğiz" dedi.
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Yavruların sağlık kontrollerini yapan Bal Gibi Çocuk Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Bünyamin Akın ise genetik hormon bozukluklarının bütün hayvanlarda görülebilen bir durum olduğunu, fakat yaygın olarak rastlanmadığını dile getirdi.
Bu bozukluğun 'hermafroditizm' olarak adlandırıldığını anlatan Akın, "Bunlar iki tür olur; bir gerçek, bir de yalancı hermafrodit hayvanlar diye ayrılır. Gerçek olanlarda cinsel organların ikisi de bulunmaktadır.
Yalancı hermafrodit hayvanlarda ise içerde testis varsa dışarıda dişi cinsel organı vardır. Bu tür bozukluklar, kromozom ya da genetik bozukluk sebebiyle veya uygun olmayan hormon kullanımı sebebiyle oluşur.
Genelde ise bu tür bozuklukların sebebi ortaya koyulamamıştır" diye konuştu.