Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! O kaçtı helikopter takip etti

Zaimoğlu, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi yapacaklarını belirterek, "Narkotik Şubemizin uzun süredir hazırlığını yapmış olduğumuz çocuklarımızı zehirleyen kanlarını emen, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Bursa'da son zamanlarda yaptığımız operasyonlarla suç odaklarından temizledik, temizlemeye devam edeceğiz. Bu operasyonlarımız aynı kararlılıkla hiç durmadan artarak devam edecek. Bu vesileyle uzun süredir hazırlığını yaptığımız bu operasyonu inşallah çocuklarımızın mutlu geleceği için önemli adım olarak düşünüyoruz. Başta uyuşturucu satıcılarından tamamen temizleyerek, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.