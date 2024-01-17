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Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! O kaçtı helikopter takip etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda 49 torbacı gözaltına alındı. Torbacılardan birisi kaçmak isterken helikopterdeki ekipler tarafından fark edilip takibe alındı. Sokaktaki ekipler onu da kıskıvrak yakaladı. Narkotik köpeğinin de katıldığı kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu, hassas teraziler, 13 tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:04
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Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! O kaçtı helikopter takip etti

Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, "Bu operasyonları çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz. Başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek"dedi.

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Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! O kaçtı helikopter takip etti

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, yaklaşık bir yıldır yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İnegöl ilçesinde devasa operasyona start verdi.

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Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! O kaçtı helikopter takip etti

Operasyona katılan 1000 polisi Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu dualarla uğurladı.

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Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! O kaçtı helikopter takip etti

Zaimoğlu, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi yapacaklarını belirterek, "Narkotik Şubemizin uzun süredir hazırlığını yapmış olduğumuz çocuklarımızı zehirleyen kanlarını emen, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Bursa'da son zamanlarda yaptığımız operasyonlarla suç odaklarından temizledik, temizlemeye devam edeceğiz. Bu operasyonlarımız aynı kararlılıkla hiç durmadan artarak devam edecek. Bu vesileyle uzun süredir hazırlığını yaptığımız bu operasyonu inşallah çocuklarımızın mutlu geleceği için önemli adım olarak düşünüyoruz. Başta uyuşturucu satıcılarından tamamen temizleyerek, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

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Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu! O kaçtı helikopter takip etti

Daha sonra İnegöl'de farklı adreslerde operasyona start verildi. Şüphelilerin adreslerine şafak baskını yapan ekipler, kapıları koçbaşlarıyla kırdı.