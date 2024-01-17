11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!

Şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi, güzellik merkezi sahibi Özlem Akman, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Polis şüpheli ölümü aydınlatmak için harekete geçerken, olay anında şarkıcı ablası ile erkek arkadaşının da evde olduğu belirlendi. Şarkıcı Esra Akman, ifadesinde kardeşinin kardeşinin son sözlerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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