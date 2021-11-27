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Bursa'da lodos ortalığı birbirine kattı! Binanın duvarları yıkıldı

Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti. Bir binanın duvarı şiddetli lodos nedeniyle yıkılırken, bir kamyonet şiddetli lodostan yan yattı. Çok sayıda ağaç ve tabela yola devrildi. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir çok binanın ise sıvaları araçların üzerine devrildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 06:30
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Bursa’da lodos ortalığı birbirine kattı! Binanın duvarları yıkıldı

Bursa'da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos, hayatı felç etti. Kentin özellikle Doğu bölgesinde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle bir çok ağaç ve reklam tabelası yola devrildi.

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Bursa’da lodos ortalığı birbirine kattı! Binanın duvarları yıkıldı

Kestel İlçesi'nde bir kamyonet, lodos sebebiyle yan yattı. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bir binanın duvarları sokağa yıkılırken, Arabayatağı Mahallesi'nde uçan bir çatı otomobillerin üzerine devrildi.

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Bursa’da lodos ortalığı birbirine kattı! Binanın duvarları yıkıldı

Bursa genelinde çok sayıda otomobilde maddi zarar oluşurken, Şehrin birçok noktasından polise fırtına sebebiyle ihbar yağdı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağışın başlaması bekleniyor.

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Bursa’da lodos ortalığı birbirine kattı! Binanın duvarları yıkıldı

Mahalle sakinlerinden Mesut Yıldızay, ''Ben yan tarafta oturuyordum, büyük bir gürültü geldi. Geldik baktık ev yıkılmış neyse ki evde kimse bulunmuyordu''. dedi.

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Bursa’da lodos ortalığı birbirine kattı! Binanın duvarları yıkıldı