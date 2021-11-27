Bursa'da lodos ortalığı birbirine kattı! Binanın duvarları yıkıldı

Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti. Bir binanın duvarı şiddetli lodos nedeniyle yıkılırken, bir kamyonet şiddetli lodostan yan yattı. Çok sayıda ağaç ve tabela yola devrildi. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir çok binanın ise sıvaları araçların üzerine devrildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 06:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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