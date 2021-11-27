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Nesli tükenme tehlikesi altındaydı görenler kurbağa zannediyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü. Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.

Ülkemizde ender görülen Anadolu semenderi ve dünya üzerinden iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmekte olan hayvanlar. Sizler için derledik...

İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2021 02:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 02:34
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Nesli tükenme tehlikesi altındaydı görenler kurbağa zannediyor

Yürüyüş yapmak için evinden çıkan Harun Yücel yol üzerinde nesli tehdit altında olan sarı benekli semender buldu.

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Nesli tükenme tehlikesi altındaydı görenler kurbağa zannediyor

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.

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Nesli tükenme tehlikesi altındaydı görenler kurbağa zannediyor

Semenderi araçların ezmemesi için yol kenarına bırakan Yücel, "İlk defa gördüm. Nesli tehdit altında olan bir canlı olduğunu ve Yağmur yağdığından sonra görüldüğünü duymuştum. Görenlerin zarar vermemesini istiyorum." dedi.

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Nesli tükenme tehlikesi altındaydı görenler kurbağa zannediyor

Dünya üzerinde iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmekte olan olan hayvanları sizler için derlendik.

İşte nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar...

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Nesli tükenme tehlikesi altındaydı görenler kurbağa zannediyor

Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.

EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ
Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.

Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.

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