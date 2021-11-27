27 Kasım 2021, Cumartesi
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı görenler kurbağa zannediyor
Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü. Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.
Ülkemizde ender görülen Anadolu semenderi ve dünya üzerinden iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmekte olan hayvanlar. Sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 02:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 02:34
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