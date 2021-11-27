Nesli tükenme tehlikesi altındaydı görenler kurbağa zannediyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü. Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.

Ülkemizde ender görülen Anadolu semenderi ve dünya üzerinden iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmekte olan hayvanlar. Sizler için derledik...