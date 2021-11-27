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Bursa'da korku dolu onlar! Kahvehanede 9 kişiyi rehin aldı! O sözleri mahalleyi inletti
Bursa'da çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenilen Emre C. (48), polis ekibini karşısında görünce önce bıçakla saldırdı, ardından kaçarak bir kahvehaneye girdi. İçeride bulunan 9 kişiyi rehin aldı. Yaklaşık 2 saat süren müzakere sonuç vermeyince ekipler, şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 27.11.2021 08:43Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 08:55