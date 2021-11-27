Bursa’da korku dolu onlar! Kahvehanede 9 kişiyi rehin aldı! O sözleri mahalleyi inletti

Polislerin telsizden anons etmesi üzerine olay yerine takviye ekipler ve müzakereci sevk edildi. İsminin Emre C. olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce cezaevinden çıktığı, çeşitli suçlardan aranmasının bulunduğunu ve bir daha cezaevine girmek istemediği için kaçtığı öğrenildi.

