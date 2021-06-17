Bursa'da korku dolu anlar! Lastiği patlayan otobüs alevlere teslim oldu

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, içerisinde 25 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, lastiğinin patlaması nedeniyle aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, şoförün soğuk kanlılığı ve yolcuların otobüsü tahliye etmesi sonrası olası bir facia önlendi. Yangın; mürettebat, yolcular, yoldan geçen TIR sürücüleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Giriş Tarihi: 17.06.2021 06:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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