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Kağıt ve ambalaj fabrikası cayır cayır yandı! İşte o görüntüler

Küçükçekmece'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 17.06.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 06:30
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Kağıt ve ambalaj fabrikası cayır cayır yandı! İşte o görüntüler

Yangın Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı.

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Kağıt ve ambalaj fabrikası cayır cayır yandı! İşte o görüntüler

Basın Ekspres Caddesi üzerindeki 5 bin metrekarelik alanda kurulu kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Kağıt ve ambalaj fabrikası cayır cayır yandı! İşte o görüntüler

Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kağıt ve ambalaj fabrikası cayır cayır yandı! İşte o görüntüler

Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyelerine bağlı su tankerleri de destek verdi.

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Kağıt ve ambalaj fabrikası cayır cayır yandı! İşte o görüntüler

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına 3 koldan müdahale ederek yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına aldı.