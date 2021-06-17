17 Haziran 2021, Perşembe
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Kağıt ve ambalaj fabrikası cayır cayır yandı! İşte o görüntüler
Küçükçekmece'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
Giriş Tarihi: 17.06.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 06:30
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