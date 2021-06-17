Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti

Hiç şüphe yok ki annelik dünyanın en kutsal müesseselerinden birisi. Uzak Doğu'da kayda alınan görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Kümese dalan 3 kobra yılanını perişan eden tavuk, civcivlerini korumak için öyle bir mücadele veriyor ki görenler gözlerine inanamıyor. İşte avcı olacağım derken av olan kobra yılanları ve anne tavuğun inanılmaz mücadelesi...

Giriş Tarihi: 17.06.2021 05:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 05:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL