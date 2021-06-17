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Haberler Galeri Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti

Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti

Hiç şüphe yok ki annelik dünyanın en kutsal müesseselerinden birisi. Uzak Doğu'da kayda alınan görüntüler bunu kanıtlar mahiyette. Kümese dalan 3 kobra yılanını perişan eden tavuk, civcivlerini korumak için öyle bir mücadele veriyor ki görenler gözlerine inanamıyor. İşte avcı olacağım derken av olan kobra yılanları ve anne tavuğun inanılmaz mücadelesi...

Giriş Tarihi: 17.06.2021 05:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 05:40
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Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti

3 kobra yılanına karşı koyan tavuk sosyal medyanın dilinde.

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Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti

Yavrularının üstüne tünekleyen tavuk, yılanlara öyle darbeler indirdi ki...

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Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti

Yılanlar avcı olacağım derken av oldu. İşte kare kare o anlar...

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Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti
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  • 24
Annelik içgüdüsü avı avcı yaptı! Civcivlerini korumak isteyen tavuk 3 kobra yılanını perişan etti