Bursa’da İznik Gölü’ne giriş yasaklandı

İznik Gölü'nü yeşile boyayan bakteri ile ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi önlem amaçlı başta yüzme amaçlı olmak üzere gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.