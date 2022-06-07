Bursa'da İznik Gölü'ne giriş yasaklandı
İznik Gölü'nde görülen siyanobakteri artışı sebebiyle göle girmek bir süreliğine yasaklandı. Uzman isimler, siyanobakterilerin aşırı bir şekilde çoğalmaları sıklığı giderek artan ve bütün su kaynaklarını riske atan kritik bir problem olduğunun da altını çiziyor.
Giriş Tarihi: 07.06.2022
10:10 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
10:10
İznik Gölü'nü yeşile boyayan bakteri ile ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "
İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi önlem amaçlı başta yüzme amaçlı olmak üzere gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor" ifadelerine yer verdi. GALERİ DEVAM EDİYOR
"AŞIRI SİYANOBAKTERİ ARTIŞI VAR"
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Reyhan Akçaalan da, "İznik Gölü'nde aşırı siyanobakteri artışı var. Özellikle insanların göle yüzmeye girdiği bölgelerde durum bu şekilde. Bu süreçte artış toksik olabileceğinden göle girilmemesi yönünde uyarıların konulması doğru olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İznik Gölü bize bir şeyleri yanlış yaptığımızı hatırlatıyor" paylaşımında bulundu.
GEÇİÇİ OLARAK YASAKLANDI
Uzmanların açıklamalarının ardından İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İznik Gölü'nde yüzmeyi geçici olarak yasaklayan uyarı tabelaları astı.
"FARKINDALIĞIN ARTMASIYLA BU SORUN DA ÇÖZÜLECEKTİR"
Albay,
"Ülkemizde ilk kez bir halk plajı yoğun siyabakteri artışı nedeniyle yüzmeye kapatıldı. 30 yılı aşkın süredir verdiğimiz emek sonunda karşılık buldu. Tabelaya rağmen hala yüzen kişiler olsa da farkındalığın artmasıyla bu sorun da çözülecektir" dedi.
TÜM SU KAYNAKLARINI TEHDİT EDEN ÖNEMLİ BİR SORUN
Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türüdür. Uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor.