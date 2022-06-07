İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi

"BELKİ DE 100 DEFA ARADIM 'ACİL' DEDİM KİMSE GELMEDİ"



Evi basan suyun sesiyle uyandığını belirten Safaa Bayad, "Gidip baktım, su patlamış. Arkadaşım çalıştığı için çocukları bendeydi. Çocukları hemen komşulara bıraktım. Ev, su içinde kaldı. Elektrikten korktum. Sokakta, tanımadığım birine söyledim. Şalteri kapattı. Sokakta tadilat var. Belediyeyi aradım kimse gelmedi. Evden çıkarken hiçbir şey almadım. Nerede oturacağım, yatacağım? Bilmiyorum. Türkçem biraz zayıf. O yüzden arkadaşıma arattım. Geleceklerini söylediler. Belki de 100 defa aradım. 'Acil' dedik ama kimse gelmedi. Dışarıda tadilat yapanlara söyledim. İSKİ'yi aradılar, sonra geldiler" diye konuştu.