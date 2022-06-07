07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi

İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi

İstanbul'un Şişli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yapılan yol bakım ve alt yapı faaliyetleri esnasında kanalizasyon borusunun hasar görmesi sebebiyle bir binanın bodrum katındaki evi atık su bastı. Yüksekliği hemen hemen 1 metreyi bulan su baskını sebebiyle eşyaları tamamen kullanılamaz duruma gelen Safaa Bayad, görevlilere durumu haber vermelerine rağmen saatlerce yardım gelmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 11:22
  • 1
  • 7
İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi

Olay, Şişli Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde, geçen gün saat 09.00 sularında yaşandı. İddiaya göre, İBB ekiplerinin birkaç gündür devam ettiği yol bakım ve alt yapı çalışmaları esnasında hasar gören kanalizasyon borusundan akan atık su, bir binanın bodrum katındaki daireyi bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi

TUVALETTEN TAŞARAK EVİ DOLDURDU

Tuvaletten taşarak evin içine dolmaya başlayan atık suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, bakıcılığını yaptığı 2 çocuğu yanına alarak kendini dışarı attı. Bayad'ın dışarı çıkmasından birkaç dakika sonra evin içi tamamen doldu.

  • 3
  • 7
İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi

SU TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanları, haber verilmesinin ardından hasar gören boruyu tamir ederken, yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı.

  • 4
  • 7
İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi

"BELKİ DE 100 DEFA ARADIM 'ACİL' DEDİM KİMSE GELMEDİ"

Evi basan suyun sesiyle uyandığını belirten Safaa Bayad, "Gidip baktım, su patlamış. Arkadaşım çalıştığı için çocukları bendeydi. Çocukları hemen komşulara bıraktım. Ev, su içinde kaldı. Elektrikten korktum. Sokakta, tanımadığım birine söyledim. Şalteri kapattı. Sokakta tadilat var. Belediyeyi aradım kimse gelmedi. Evden çıkarken hiçbir şey almadım. Nerede oturacağım, yatacağım? Bilmiyorum. Türkçem biraz zayıf. O yüzden arkadaşıma arattım. Geleceklerini söylediler. Belki de 100 defa aradım. 'Acil' dedik ama kimse gelmedi. Dışarıda tadilat yapanlara söyledim. İSKİ'yi aradılar, sonra geldiler" diye konuştu.

  • 5
  • 7
İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi

"BÜTÜN EŞYAM GİTTİ"

Artan kiralar yüzünden 5 ay önce yanına taşındığı arkadaşının çocuklarına bakıcılık yaptığını ifade eden Bayad, "Eşyalarımın hepsi yeniydi; yatak, dolap, buzdolabı, kanepeler yeniydi. Hepsi gitti. Şimdi buradan çıkıp ev tutsam hem komisyon hem depozito hem de kira vereceğim. Ev kiraları en az 4-5 bin lira. Mecburen komşularda ya da arkadaşlarımdan birinin yanında kalacağım" dedi.