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İBB çalışmalarında su borusu patladı! Şişli’de daireyi atık su bastı: Saatlerce yardım gelmedi
İstanbul'un Şişli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yapılan yol bakım ve alt yapı faaliyetleri esnasında kanalizasyon borusunun hasar görmesi sebebiyle bir binanın bodrum katındaki evi atık su bastı. Yüksekliği hemen hemen 1 metreyi bulan su baskını sebebiyle eşyaları tamamen kullanılamaz duruma gelen Safaa Bayad, görevlilere durumu haber vermelerine rağmen saatlerce yardım gelmediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 10:31Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 11:22