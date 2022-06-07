1770 numaralı mezarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! 200 milyon liralık vurgun
Son dakika haberine göre: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan ve 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklendiği ortaya çıkan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ailesi şikayetçi oldu. Mahkeme tarafından araziye ihtiyati tedbir kararı konuldu.
Giriş Tarihi: 07.06.2022
07:36 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
07:36
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Faralya Mahallesi'nde 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ailesinin yaptığı başvurular üzerine Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi harekete geçti.
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SABAH'ın gündeme taşıdığı filmlere konu olacak vurgunun ardından mahkeme, Yenisoy'un vekâlet verdiği kişi tarafından satılan 200 milyonluk araziye ihtiyati tedbir kararı koydu. Elinden arazisi alınan ve 1770 numaralı kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıkarılan Yenisoy'un kuzenleri, avukat aracılığıyla tapu iptal davası da açtı.
SATILAMAYACAK SABAH'a konuşan ailenin avukatı Nazgül Çelik, Yenisoy'un yakınlarının arazinin satışına aracılık yapan Fethiye'deki emlakçı Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığının arttığını, Mustafa Ş.'nin son derece telaşlı ve panik halinde olduğunu ve kendisinin Kovid- 19 olduğu dönem Yenisoy'un yanına gittiğini anlattığını söyledi.
Çelik, "Mahkeme dosyadaki iddiaların ciddiyetini anlayarak arazinin 3. kişilere yeniden satış yapılmaması için şerh koydu. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız organize suç örgütü soruşturma süreci de devam ediyor. Tapu iptal davası da açtık" dedi.
20 MİLYON TL GÖSTERDİLER Kendisini doğaya adayan Erdal Yenisoy'un bütün çevresinin Fethiye'de olduğunu belirten avukat Çelik, "Yenisoy, Ankara'ya getirilerek bir evde tutulmuş. Çankaya ilçesinde yaşıyor ancak Sincan'da bir noterden ailenin tanımadığı, Ankara'da yaşayan bir kişiye vekâlet veriyor. Ölümü beklenir gibi bir evde tutuluyor. Hastaneye götürüldüğünün ertesi günü de hayatını kaybediyor. Burada bir organizasyon olduğu çok belli. Olayın bütün detaylarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yenisoy'u Ankara'ya kaçıran çete, 200 milyonluk arazisini tapuda 20 milyon göstererek el koyup satmıştı. Satış karşılığında ise 10 milyon lira Yenisoy'un hesabına aktarıldı.