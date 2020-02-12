Bursa'da dehşet evi! Her satırı korkunç...

ÖLÜMÜ BİR GÜN SAKLAMIŞLAR



Polis, baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'yi (44) gözaltına aldı. İkilinin alınan ifadeleri ise Muhammed'in ölümünün bir gün boyunca saklandığını ortaya çıkardı. Muhammed ile ablası H.H.'nin ilk evliliğinden olduğunu, ikinci eşi Emine H.'den de 2 çocuğu bulunduğunu anlatan babanın ifadelerine DHA ulaştı.