Bursa'da dehşet evi! Her satırı korkunç... Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, kardeşini öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki abla H.H.'nin de işkence gördüğü ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 12.02.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 16:33
Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde dün akşam ortaya çıkan korkunç olayda, ihbar üzerine eve giden polis, Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesik, darp ve yanık izleri tespit edilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Baba, Yahya H., polise, oğlunu 14 yaşındaki kızı H.H.'nin öldürdüğünü söyledi.
ABLADA DA YANIK İZLERİ VAR Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'nca yapılan çalışmalar kapsamında, abla H.H.'nin de sırtında yanıklar bulunduğu tespit edildi. Abla, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ÖLÜMÜ BİR GÜN SAKLAMIŞLAR Polis, baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'yi (44) gözaltına aldı. İkilinin alınan ifadeleri ise Muhammed'in ölümünün bir gün boyunca saklandığını ortaya çıkardı. Muhammed ile ablası H.H.'nin ilk evliliğinden olduğunu, ikinci eşi Emine H.'den de 2 çocuğu bulunduğunu anlatan babanın ifadelerine DHA ulaştı.
5 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Bursa'ya geldiklerini ve otogarda rehber olarak çalıştığını anlatan Yahya H., "Pazartesi akşamı işten geldim. Eşim, 'Muhammed öldü' dedi. Korkudan cenazenin yanına gidemedim. Polisi neden aramadığını sorduğumda, 'Polisi aramayalım, bizi içeri atarlar' dedi.
Polisi aramak istediğimde ise, boğazına bıçak dayayarak, 'Polisi ararsan kendimi keserim' dedi. Bunun üzerine polisi arayamadım. Ne olduğunu sorduğumda ise Muhammed'in ablasının temizlik sonrası unuttuğu kimyasal maddeyi içtiğini söyledi. Ertesi sabah ise, ablasının kardeşini, ağzını elleriyle kaparatarak, boğduğunu söyledi" dedi.