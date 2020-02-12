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Bu besinlere dikkat! Karaciğerinizi sadece 30 günde yeniliyor!

İnsan vücudunun en önemli organlarından olan karaciğer, birçok hayati fonksiyonun ahenk içinde çalışmasını sağlar. Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir beden için karaciğerin de sağlıklı olması gerekir. Her fırsatta karaciğeri yağlandıran, yoran besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, karaciğeri yenileyen besinleri de açıkladı. İşte karaciğeri yenileyen besinler...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 16:37
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Bu besinlere dikkat! Karaciğerinizi sadece 30 günde yeniliyor!

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.

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Bu besinlere dikkat! Karaciğerinizi sadece 30 günde yeniliyor!

Karaciğer sağlığına dikkat çekmek amacıyla da her yıl 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü olarak kutlanıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.

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Bu besinlere dikkat! Karaciğerinizi sadece 30 günde yeniliyor!

"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

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Bu besinlere dikkat! Karaciğerinizi sadece 30 günde yeniliyor!

Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.

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Bu besinlere dikkat! Karaciğerinizi sadece 30 günde yeniliyor!

"AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.