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Türkiye'de buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık avı yaptılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Çayı yine buz tuttu. Eksi 18 derecede akşamları buz tutan Nehil Çayı'na giden vatandaşlar ağlarını bıraktı. Eskimo usulü balık avlayanlar "Kış aylarında balık avlamak daha güzel" dedi. Doğa harikası Nehil Çayı'nın buzlu tutan halini de değerlendiren bölge halkı akşamları Yüksekova'nın güzelliğine akın ediyor. Buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık tutanlar sosyal medyayı da salladı.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 09:35
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Türkiye'de buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık avı yaptılar

Balık avı meraklıları yine doluğu Tunceli'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Çayı'nda aldı. Eksi 18 dereceye ulaşan Yüksekova'da akşam saatlerinde buz tutan Nehil Çayı'nda balık avı başladı. Bölge halkı Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık tuttu.

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Türkiye'de buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık avı yaptılar

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE AV BAŞLIYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, buzla kaplanan Nehil Çayı'nda, soğuk havaya aldırmadan Eskimo usulü balık avlayıp, geçimlerini sağlıyor. Eksi 18 derecede, akşamları buz tutan dereye ağlarını bırakan balıkçılar, sabah saatlerinde de ağa takılan balıkları toplamaya gidiyor.

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Türkiye'de buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık avı yaptılar

Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünde bulunan Nehil Çayı da bölgedeki birçok akarsu, dere ve göl gibi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da çevredekilerin geçimini sağladığı çayda bu mevsimde de balık avlanmaya devam ediyor.

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Türkiye'de buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık avı yaptılar

Zorlu geçen kış şartlarına rağmen eksi 18 derecede akşamları buz tutan dereye ağlarını bırakan balıkçılar, sabah saatlerinde takılan balıkları toplamaya gidiyor. Nehil Çayı'nda kilolarca balık avlayan balıkçılar, bunları satıp, ailelerini geçindiriyor.

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Türkiye'de buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık avı yaptılar

"KIŞ AYLARINDA BALIK AVLAMAK DAHA GÜZEL"

Nehil Çayı ve sazlığında avladığı balıklarla geçimini sağlayan Ertan Taşkın (36), bazen 150- 200 kilograma yakın balık avladıklarını belirterek, "Tuttuğumuz balıkların kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Geçimimi bununla sağlamaya çalışıyorum. Yıllardır kış aylarında bu şekilde çalışıyoruz. Bazen hiç balık yakalayamıyoruz, bazen de çok yakalıyoruz. Kış aylarında balık avcılığı daha güzel oluyor. Üşüyoruz ama işimiz bu. Karlı havada çok soğuk oluyor, ama böyle günlerde balıklar suda dolaştığı için ağlara daha çabuk takılıyor" dedi.