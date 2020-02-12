BİZE ULAŞIN
Türkiye'de buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık avı yaptılar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Çayı yine buz tuttu. Eksi 18 derecede akşamları buz tutan Nehil Çayı'na giden vatandaşlar ağlarını bıraktı. Eskimo usulü balık avlayanlar "Kış aylarında balık avlamak daha güzel" dedi. Doğa harikası Nehil Çayı'nın buzlu tutan halini de değerlendiren bölge halkı akşamları Yüksekova'nın güzelliğine akın ediyor. Buz tutan Nehil Çayı'nda Eskimo usulu balık tutanlar sosyal medyayı da salladı.
Giriş Tarihi: 12.02.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 09:35
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10