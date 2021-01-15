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Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

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Giriş: 15.01.2021 10:18
Güncelleme:15.01.2021 11:19
Son dakika haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehre inerek yiyecek aradı. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri o anları kaydetti.

Son dakika haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehre inerek yiyecek aradı. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri o anları kaydetti.

Bursada dağlara kar yağınca şehre indiler BURSA'DA DAĞLARA KAR YAĞINCA ŞEHRE İNDİLER
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Dağlara kar yağınca şehre indiler
Dağlara kar yağınca şehre indiler
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