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Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler
Son dakika haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehre inerek yiyecek aradı. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri o anları kaydetti.
Son dakika haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehre inerek yiyecek aradı. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri o anları kaydetti.