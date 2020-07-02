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Genç kadın birden arabayı parçalamaya başladı! Sebebi şoke etti...

Genç kadın yolda duran arabayı birden parçalamaya başlayınca sokaktaki insanlar ne olduğunu anlamazken, gerçek daha sonra ortaya çıktı. Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 06:40
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Genç kadın birden arabayı parçalamaya başladı! Sebebi şoke etti...

AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Genç kadın birden arabayı parçalamaya başladı! Sebebi şoke etti...

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

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Genç kadın birden arabayı parçalamaya başladı! Sebebi şoke etti...

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

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Genç kadın birden arabayı parçalamaya başladı! Sebebi şoke etti...

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

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Genç kadın birden arabayı parçalamaya başladı! Sebebi şoke etti...

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.