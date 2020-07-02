Genç kadın birden arabayı parçalamaya başladı! Sebebi şoke etti...

Genç kadın yolda duran arabayı birden parçalamaya başlayınca sokaktaki insanlar ne olduğunu anlamazken, gerçek daha sonra ortaya çıktı. Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...