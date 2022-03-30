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Bursa’da 7 dakikada otomobil soygunu kamerada!

Bursa'nın İznik ilçesinde 7 dakikada çalınan araba İznik Polisi'nin başarılı takibi sonucu 1 saat içerisinde bulundu. Rahat tavırlar sergileyen hırsızın aracı çaldığı anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:17
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Bursa’da 7 dakikada otomobil soygunu kamerada!

Bursa İznik'te evinin önündeki aracı 7 dakika içerisinde çalınan vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

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Bursa’da 7 dakikada otomobil soygunu kamerada!

İddiaya göre, traktörünü garaja sokmak için aracını dışarı çıkaran vatandaş, traktörü garaja park ettikten sonra aracına binmek için gittiğinde yerinde göremedi.

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Bursa’da 7 dakikada otomobil soygunu kamerada!

ÇALINDIĞI ANLARI KAMERADAN SEYRETTİ

Hemen komşusunun güvenlik kameralarını inceleyen adam, aracının çalındığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi.

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Bursa’da 7 dakikada otomobil soygunu kamerada!

Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu otomobilin İznik yolu üzeri ormanlık alanda ilerlediğini tespit eden ekipler arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

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Bursa’da 7 dakikada otomobil soygunu kamerada!

1 SAAT SONRA ORMANDA BULUNDU

Aradan geçen bir saatin sonunda otomobil kapıları açık halde ormanlık alan içerisinde bulundu. Aracının bulunmasına sevinen adam emniyet güçlerine teşekkür etti.