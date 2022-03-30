Edirne’deki aile katliamında çarpıcı detay! '1 milyon liralık altın aldım' sözleri

Son dakika haberine göre: Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Öldürülen Anıl Güner'in olaydan bir gece önce, kahvede oturup çay içtiği kişilere, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi. İşte Edirne'de işlenen cinayetle ilgili ortaya çıkan detaylar

Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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