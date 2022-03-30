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Edirne’deki aile katliamında çarpıcı detay! '1 milyon liralık altın aldım' sözleri

Son dakika haberine göre: Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Öldürülen Anıl Güner'in olaydan bir gece önce, kahvede oturup çay içtiği kişilere, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi. İşte Edirne'de işlenen cinayetle ilgili ortaya çıkan detaylar

Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:37
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Edirne’deki aile katliamında çarpıcı detay! ’1 milyon liralık altın aldım’ sözleri

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

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Edirne’deki aile katliamında çarpıcı detay! ’1 milyon liralık altın aldım’ sözleri

Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

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Edirne’deki aile katliamında çarpıcı detay! ’1 milyon liralık altın aldım’ sözleri

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Edirne’deki aile katliamında çarpıcı detay! ’1 milyon liralık altın aldım’ sözleri

Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in dün gece kahvede oturup çay içtiği kişilerle bazı köylüleri, ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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Edirne’deki aile katliamında çarpıcı detay! ’1 milyon liralık altın aldım’ sözleri

MİNAREDEKİ GÜVENLİK KAMERASI İNCELENİYOR
Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.