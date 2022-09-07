Burdur Gölü’nden kahreden görüntü! ‘Kan ağlıyor’ diyerek paylaştı

SONDAJLAR VE AŞIRI KİRLİLİK



Dr. Kesici, göl havzasında on binlerce yasal veya kaçak sondaj bulunduğunu, gölü besleyen yer altı su kaynaklarının da bu şekilde çekilmesi ile su seviyesinde düşüş olduğunu kaydetti. Dr. Kesici, Burdur ve Isparta'daki tesisler ve atıklar nedeniyle de aşırı kirlilik yaşandığını belirterek, bunun kuruma gerekçesi olduğunu söyledi. Dr. Kesici, göl kenarında yasak olmasına rağmen hayvan otladığını, bu durumun da sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.