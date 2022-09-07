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Burdur Gölü’nden kahreden görüntü! ‘Kan ağlıyor' diyerek paylaştı

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur Gölü'nde göl aynasının %45 oranında küçüldüğünü ifade ederek, 50 sene önce 7,5 milyar ton olan su kapasitesinin 3,4 milyar tona indiğini dile getirdi. 2018 yılında gölün kuruyan alanlarındaki su birikintilerini fotoğraflayıp, 'Burdur Gölü'nün gözyaşları' ifadesini kullanarak paylaşan doğa fotoğrafçısı Tamer Yılmaz da 4 sene sonra kurumanın hızla arttığı bölgede yeni çektiği kareyi bu defa 'Burdur Gölü kan ağlıyor' notu ile paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 09:32
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Burdur Gölü’nden kahreden görüntü! ‘Kan ağlıyor’ diyerek paylaştı

Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Burdur Gölü, her geçen gün kuruyor. Buharlaşma, kirlilik, yasal ya da kaçak yapılan on binlerce sondaj ve gölü besleyen derelere inşa edilen gölet veya barajlar sebebiyle kuruyan Burdur Gölü'nün, Isparta'ya sınırı tamamen kayboldu. Burdur sınırları içinde kalan gölün, kuruyan alanlarında küçük su birikintileri yer alıyor.

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Burdur Gölü’nden kahreden görüntü! ‘Kan ağlıyor’ diyerek paylaştı

2018 yılında su birikintisinden sızan iki akıntıyı fotoğraflayıp, 'Burdur Gölü'nün gözyaşları' diyerek paylaşan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Tamer Yılmaz, 4 yıl sonra kurumanın hızla arttığı bölgede yeni görüntü çekti. Yılmaz, bu kez çektiği fotoğrafı, 'Burdur Gölü kan ağlıyor' notu ile paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan notta Yılmaz, "Göl çekildikçe göl tabanındaki gözeler de bir bir açığa çıkıp, bu gözelerden çıkan sular da göle ulaşmaya çalışıyor. Ama burada diğer gözelerden farklı olarak kan ağlıyor sanki" dedi.

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Burdur Gölü’nden kahreden görüntü! ‘Kan ağlıyor’ diyerek paylaştı

GÖLDEKİ SU KAYBI YÜZDE 55

Eğirdir, Beyşehir, Salda ve Burdur gibi birçok gölde araştırmalar yürüten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, göl aynasının yüzde 45 oranında küçüldüğünü söyledi. Dr. Kesici, gölün 50 yıl önce 7,5 milyar ton olan su kapasitesinde yüzde 55 kayıp yaşandığını belirterek, 3,4 milyar ton su kapasitesi kaldığını dile getirdi.

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Burdur Gölü’nden kahreden görüntü! ‘Kan ağlıyor’ diyerek paylaştı

Burdur Gölü'nü besleyen dereler üzerine 1970'ten beri gölet ya da barajlar inşa edildiğini anlatan Dr. Kesici, "Su kaybının temel nedeni budur. Tüm bilim insanları, üniversiteler ve kamu kurumları, bu konuda hemfikir olmasına rağmen 2022'de bile hala gölü besleyen bu kaynaklardan, kalanların üzerine gölet veya baraj müjdeleri veriliyor" dedi.

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Burdur Gölü’nden kahreden görüntü! ‘Kan ağlıyor’ diyerek paylaştı

SONDAJLAR VE AŞIRI KİRLİLİK

Dr. Kesici, göl havzasında on binlerce yasal veya kaçak sondaj bulunduğunu, gölü besleyen yer altı su kaynaklarının da bu şekilde çekilmesi ile su seviyesinde düşüş olduğunu kaydetti. Dr. Kesici, Burdur ve Isparta'daki tesisler ve atıklar nedeniyle de aşırı kirlilik yaşandığını belirterek, bunun kuruma gerekçesi olduğunu söyledi. Dr. Kesici, göl kenarında yasak olmasına rağmen hayvan otladığını, bu durumun da sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.