07 Eylül 2022, Çarşamba
Burdur Gölü’nden kahreden görüntü! ‘Kan ağlıyor' diyerek paylaştı
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur Gölü'nde göl aynasının %45 oranında küçüldüğünü ifade ederek, 50 sene önce 7,5 milyar ton olan su kapasitesinin 3,4 milyar tona indiğini dile getirdi. 2018 yılında gölün kuruyan alanlarındaki su birikintilerini fotoğraflayıp, 'Burdur Gölü'nün gözyaşları' ifadesini kullanarak paylaşan doğa fotoğrafçısı Tamer Yılmaz da 4 sene sonra kurumanın hızla arttığı bölgede yeni çektiği kareyi bu defa 'Burdur Gölü kan ağlıyor' notu ile paylaştı.
Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 09:32
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