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Manavgat'ta yeşil vatan hasreti sona eriyor! İşte 1 yıllık değişimin görüntüleri

Yeşil vatan, yeniden eski güzelliğine kavuşuyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı orman yangının izleri silindi. Bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvayan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 75 bin kilo kızılçam tohumu bölgeye atarken, bir milyon 645 bin fidanı da toprakla buluşturdu.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:53
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Manavgat’ta yeşil vatan hasreti sona eriyor! İşte 1 yıllık değişimin görüntüleri
Türkiye'nin en büyük yangının yaşandığı Antalya Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü vicdanları yaraladı.
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Manavgat’ta yeşil vatan hasreti sona eriyor! İşte 1 yıllık değişimin görüntüleri

GÖRÜNTÜLER BU KEZ SEVİNDİRDİ

Antalya'da geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Manavgat'ta başlayan, bir gün sonra Akseki'ye sıçrayan yangın; rüzgârın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine yayıldı. 6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, tabiat küle döndü.

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Manavgat’ta yeşil vatan hasreti sona eriyor! İşte 1 yıllık değişimin görüntüleri
'Yeşil Vatan'ı görevden değil gönülden seven Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 75 bin kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı.
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Manavgat’ta yeşil vatan hasreti sona eriyor! İşte 1 yıllık değişimin görüntüleri

TABİAT YENİDEN YAŞARDI

Yanan sahaya kızılçam, iğde türlerinden oluşan toplam bir milyon 645 bin fidan dikildi.

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Manavgat’ta yeşil vatan hasreti sona eriyor! İşte 1 yıllık değişimin görüntüleri
Zarar gören 15 bin hektar'lık alan ise doğal yolla yenilenmeye terk edildi. Aradan geçen bir yılda yangının izleri tamamen silindi.