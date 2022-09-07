Manavgat'ta yeşil vatan hasreti sona eriyor! İşte 1 yıllık değişimin görüntüleri

Yeşil vatan, yeniden eski güzelliğine kavuşuyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı orman yangının izleri silindi. Bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvayan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 75 bin kilo kızılçam tohumu bölgeye atarken, bir milyon 645 bin fidanı da toprakla buluşturdu.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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