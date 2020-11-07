Bulgar turistler Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı

'100 MİLİGRAMLIK FORMLARI DEPOLARDA KALMADI'

Özellikle aspirin ve muadili ilaçların artışında son dönemde Edirne merkezde geçen yıla göre yüzde 84 artış yaşandığını ifade eden Ciravoğlu, "Bu grup aspirinlerin satışında geçen yıla göre özellikle kapılar açıldıktan ve turistler gelmeye başladıktan sonra çok yüksek oranda bir artış gözlüyoruz. Geçen yılın son 3 aylık dönemiyle bu yılın son 3 aylık dönemini karşılaştırdığımızda Edirne merkez genelinde yüzde 84 oranında bir artış söz konusu. Bunun da tabii çoğunluğu turistlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu anda 100 miligramlık formları depolarda yok aspirinin. Üretimin yetişmemesi de söz konusu bir taraftan. Ancak diğer taraftan baktığımızda da doğru yerde doğru kişilerce kullanıldığında, ülkemize döviz kazandırmış oluyor bir yandan" ifadelerini kullandı.