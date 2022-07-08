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Belediye otobüsünde yer verme kavgası kamerada! Erkeklerle yabancı kadınlar birbirine girdi

Bahçeşehir'den Taksim'e giden belediye otobüsünde yer verme sebebiyle tansiyon yükseldi. Yabancı uyruklu dört kadın ve bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirini döverken, vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, boksör" dediği görüldü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 08.07.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 10:58
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Belediye otobüsünde yer verme kavgası kamerada! Erkeklerle yabancı kadınlar birbirine girdi

Olay, dün Bahçeşehir'den Taksim yönüne harekete eden çift katlı 76D numaralı otobüste meydana geldi.

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Belediye otobüsünde yer verme kavgası kamerada! Erkeklerle yabancı kadınlar birbirine girdi

4 YABANCI KADIN VE TÜRK ERKEKLERİN KAVGASI

İddialara göre yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

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Belediye otobüsünde yer verme kavgası kamerada! Erkeklerle yabancı kadınlar birbirine girdi

"BEN BOKSÖRÜM, BOKSÖR"

Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, boksör" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı.

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Belediye otobüsünde yer verme kavgası kamerada! Erkeklerle yabancı kadınlar birbirine girdi

İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Belediye otobüsünde yer verme kavgası kamerada! Erkeklerle yabancı kadınlar birbirine girdi