Belediye otobüsünde yer verme kavgası kamerada! Erkeklerle yabancı kadınlar birbirine girdi

Bahçeşehir'den Taksim'e giden belediye otobüsünde yer verme sebebiyle tansiyon yükseldi. Yabancı uyruklu dört kadın ve bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirini döverken, vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, boksör" dediği görüldü. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.