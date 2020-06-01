Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular

Son dakika haberi... Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalkması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen bir grup vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren sahile koşup, denize girdi.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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