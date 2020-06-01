01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular

Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular

Son dakika haberi... Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı gece yarısı itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalkması ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen bir grup vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren sahile koşup, denize girdi.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 10:08
  • 1
  • 7
Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle getirilen sahile giriş yasağı gece yarısının ardından kalktı.

  • 2
  • 7
Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular

Normalleşme takviminin uygulamaya koyulmasıyla bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Fatih'teki Sarayburnu Sahiline akın etti.

  • 3
  • 7
Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular

Salgın nedeniyle uzun süredir evde olan vatandaşlar, 1 Haziran'da yasağın kalkmasıyla denize girmenin tadını çıkardılar.


  • 4
  • 7
Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular

Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen vatandaşlar, denize girmenin tadını uzun süre çıkarırken, serin havaya aldırmadan denize girdi.

  • 5
  • 7
Son dakika: İstanbul'da kısıtlama kalkınca denize koştular

Yasağın kalkmasıyla açılışı yaptıklarını ve suyun beklediklerinden de güzel çıktığını, herkesi beklediklerini söyledi.